GAK verpflichtet dänischen Innenverteidiger

Neuzugang beim GAK! Die Rotjacken verpflichten den 20-jährigen dänischen Innenverteidiger Ludwig Vraa und statten ihn mit einem Vertrag bis 2028 aus.

Vraa durchlief die Jugendabteilungen beim Pentz-Klub Bröndby IF, spielte ebenso in der U17 bis U19 für Dänemark. Der Innenverteidiger wechselt nun ablösefrei an die Mur.

Sportdirektor Dieter Elsneg über den Neuzugang: „Mit Ludwig konnten wir einen hochtalentierten Innenverteidiger für uns gewinnen, der eine ausgezeichnete fußballerische Ausbildung in Dänemark genossen hat. In der Probewoche hat er uns mit seiner Dynamik und seinem Gesamtpaket endgültig überzeugt. Wir sehen großes Potenzial in ihm und trauen ihm zu, sich schnell in der Stadt und im Team zu finden. Umso mehr freut es uns, dass wir ihn langfristig für drei Jahre verpflichten konnten.“

(Red.)/Bild: GAK