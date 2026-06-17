GAK verpflichtet marokkanischen Offensivspieler

Der Grazer AK legt in der Offensive nach und verpflichtet den Marokkaner Ismaël Guerti vom französischen Erstligisten FC Metz. Wie die Rotjacken bekannt gaben, unterschreibt Guerti beim GAK einen Vertrag bis Sommer 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr.

„Ich bin stolz für den GAK zu unterschreiben. Für mich ist das ein wichtiger neuer Abschnitt in meiner Karriere und die Chance, eine neue Liga, eine neue Kultur und ein neues Umfeld kennenzulernen. Ich danke dem Klub für das Vertrauen und freue mich darauf, auf dem Platz alles für die Fans und meine neuen Mitspieler zu geben“, sagt Guerti über seine neue Aufgabe in Graz.

Wawra: Guerti ein „Toptalent“

GAK-Sportdirektor Tino Wawra sagt: „Mit Ismaël Guerti ist es uns gelungen ein Toptalent nach Graz zu holen, das schon beim FC Metz, auch in der Ligue 1, mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat. Er bringt Dynamik, Kreativität und große Entwicklungsfähigkeit mit. Wir sind überzeugt, dass er beim GAK den nächsten Schritt in seiner Karriere machen kann.“

In der abgelaufenen Saison kam der offensive Mittelfeldspieler vor allem in der zweiten Mannschaft von Metz zum Einsatz, wo ihm sieben Treffer und zwei Assists in 15 Spielen gelangen. Dennoch brachte es der 21-Jährige auch auf drei Kurzeinsätze in der Ligue 1.