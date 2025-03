Das 201. Grazer Derby birgt eine gewisse Brisanz – auch wenn die organisierten Sturm-Fans nicht im Stadion sein werden. Für Sturm steht am Sonntag (ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) beim GAK nicht weniger als die Tabellenführung in der ADMIRAL Bundesliga auf dem Spiel. Trainer Jürgen Säumel sprach von einer Partie mit „besonderer Bedeutung“. Rene Poms und seine Mannen möchten dem Stadtrivalen vor ausverkauftem Haus nur zu gerne ein Bein stellen.

Der bisher letzte Derbysieg gelang dem GAK im November 2006. Das Hinspiel Mitte Oktober hatte Sturm mit 5:2 für sich entschieden. Es war der dritte Bundesliga-Sieg in Folge gegen die Rotjacken, aber auch der erste seit 2007. Nummer vier wäre ein Novum in der Derbygeschichte. „Wir erwarten den GAK gut organisiert und kompakt, mit viel Qualität über ihr Umschaltspiel und Standardsituationen“, warnte Säumel. Sein Team wolle dem Stadtrivalen aber das eigene Spiel aufzwingen. „Wir wollen das Derby am Sonntag unbedingt gewinnen.“

Grazer Teams nicht in Topform

Beide Teams kommen nicht mit grenzenlosem Selbstvertrauen. Sturm hat von vier Ligaspielen in diesem Kalenderjahr nur eines gewonnen und zwei der jüngsten drei Partien verloren. Der GAK ist drei Spiele sieglos, kassierte zuletzt zwei Niederlagen und hat 2025 bisher ebenfalls vier Punkte geholt. „Natürlich brauchst du in so einem Spiel die gewissen Momente. Die haben wir in den letzten Spielen nicht unbedingt gehabt“, erklärte Poms. „Aber da bleiben wir drauf, da bleiben wir positiv, das wollen wir auch erzwingen.“

Für Poms wird es das erste Grazer Derby als Cheftrainer. „Die Vorfreude ist riesengroß. Es ist ein brisantes Spiel mit vielen Emotionen außen herum“, sagte der 49-Jährige. „Ich weiß auch, wie sehr der GAK nach einem Derbysieg lechzt.“ Es gehe weniger um ihn als vielmehr darum, viele andere Menschen glücklich zu machen. „Ich sehe es extrem aus der roten Brille. Wir versuchen alles Mögliche, um das Spiel positiv zu bestreiten und mit drei Punkten vom Platz zu gehen.“ Mittelfeldmann Murat Satin ergänzte: „Wir wollen natürlich, dass die Stadt rot ist.“

GAK hat wieder mehr Spieler zur Verfügung

Beim jüngsten 1:2 gegen die mit Sturm mittlerweile punktegleiche Wiener Austria fehlte dem GAK krankheitsbedingt fast eine halbe Startformation. „Unser Lazarett lichtet sich etwas. Es hat lange gedauert. Die waren wirklich krank, das war kein Schnupfen“, berichtete Poms. „Da war richtig Fieber im Spiel über mehrere Tage.“ Insofern müsse bei allen Akteuren – von Torhüter Florian Wiegele bis Stürmer Daniel Maderner – individuell entschieden werden. Poms: „Manche sind schon ein bisschen weiter, der eine oder andere wird am Sonntag zur Verfügung stehen.“

Bei Sturm hatten unter der Woche die Verteidiger Gregory Wüthrich und Emir Karic nicht voll trainiert, sollten aber einsatzfähig sein. Mit Dimitri Lavalee fehlt ein weiterer Defensivmann gesperrt. Fraglich ist wegen muskulärer Probleme der Einsatz von William Böving. Sollte der Däne ausfallen, dürfte Säumels Entscheidung zwischen zwei 19-jährigen Stürmern fallen: Amady Camara und ÖFB-Hoffnung Leon Grgic. Poms‘ Respekt vor dem Meister ist ungebrochen hoch. „Wir wissen, wer auf uns trifft. Es ist für mich aktuell noch immer die beste Mannschaft in Österreich. Sie haben unfassbare Einzelspieler drinnen, sind als Mannschaft sehr robust und kompakt. Da trifft eine Mannschaft auf uns, die nicht viele Schwächen hat.“

Sturm-Fanszene nicht im Stadion

Der GAK gilt als Underdog. 14.000 Zuschauer werden im ausverkauften Stadion sein, nicht aber die organisierte Sturm-Fanszene. Sturm hat als Reaktion auf Randale einiger seiner Anhänger im November 2023 beim jüngsten Auswärtsderby im Cup (3:2) freiwillig auf das Kartenkontingent für den Gastverein verzichtet. „Dass unsere Kurve fehlt, schmerzt natürlich, dennoch wird meine Mannschaft bis in die Haarspitzen motiviert sein“, versprach Säumel.

Um die Merkur Arena wird am Spieltag ein polizeilicher Sicherheitsbereich errichtet. Die Sturm-Fans wollen ihr Team bereits am Samstag (12.20 Uhr) im Trainingszentrum in Messendorf lautstark auf das Stadtduell einstimmen. Die Schwarzen haben von bisher 200 Pflichtspiel-Derbys 83 gewonnen. 68 gingen an den GAK, 49 endeten mit einem Remis.

(APA) / Bild: GEPA