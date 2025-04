Ganz in weiß: Red Bull mit Spezial-Lackierung in Suzuka

Beim Honda-Heimspiel der Formel 1 in Suzuka würdigt das Red-Bull-Team den Motorenlieferanten und schickt seine Boliden in weißer Sonderlackierung auf die Strecke. Hintergrund der Idee ist, dass die Partnerschaft endet, zur kommenden Saison setzt der Rennstall auf eine eigene Power Unit, die in Zusammenarbeit mit Ford entwickelt wird.

Die Farbgebung ist am RA272 orientiert, dem Modell, mit dem Honda 1965 seinen ersten Sieg in der Königsklasse gefeiert hatte. In dieser Saison fällt der 60. Jahrestag des Highlights. Am 24. Oktober 1965 hatte der Amerikaner Richie Ginther in Mexiko mit dem Wagen triumphiert, dessen Lackiervorlage die japanische Nationalflagge war.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

„Es ist sehr bewegend, die RA272-Tribut-Lackierung auf dem neuesten Red-Bull-Racing-Boliden im letzten Jahr der Partnerschaft zu sehen“, sagte Koji Watanabe, Präsident der Honda Racing Corporation (HRC): „Unser erfolgreicher Weg wird die Geschichte der Formel 1 weiter prägen.“

Es ist das zweite Mal, dass Red Bull zu Ehren von Honda in Weiß antritt. Beim Türkei-Grand-Prix 2021 holte das Team mit der Sonderlackierung ein Doppelpodium.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Passenderweise gibt der Japaner Yuki Tsunoda am kommenden Sonntag (7.00 Uhr MESZ/ ive bei Sky Sport F1 – streame mit Sky X!) beim Heimrennen sein Red-Bull-Debüt. Der Japaner hat den enttäuschenden Neuseeländer Liam Lawson abgelöst und fährt ab sofort an der Seite von Weltmeister Max Verstappen. Tsunoda hatte im Vorjahr beim Goodwood Festival of Speed das Honda-Siegerauto von 1965 gesteuert.