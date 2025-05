Gattermayer-Goldtor! WAC erstmals österreichischer Cupsieger

Der WAC hat sich in den Geschichtsbüchern des ÖFB-Cups verewigt!

Vor 20.500 Zuschauern und Zuschauerinnen am Donnerstag in Klagenfurt setzten sich die Wolfsberger im Finale gegen den TSV Hartberg mit 1:0 (0:0) durch und feierten ihren ersten Sieg in dem Bewerb. „Joker“ Angelo Gattermayer erzielte in der 77. Minute knapp 90 Sekunden nach seiner Einwechslung per Kopf den einzigen Treffer der Partie.

WAC-Spieler stürmen Kühbauer-PK

Die Mannschaft von Trainer Dietmar Kühbauer gelang ein aufgrund der Anzahl an hochkarätigen Chancen verdienter Sieg des Favoriten. In der Bundesliga sind die Kärntner in der Meistergruppe gut dabei, Hartberg dagegen spielt in der Qualifikationsgruppe. Der WAC hat sogar noch Chancen auf ein sensationelles Double.

Nur drei Punkte liegt der Dritte hinter dem aktuellen Tabellenführer Austria Wien. Klar ist, dass die „Wölfe“ im Sommer im Europacup vertreten sind. Erreicht der Club in der Liga den ersten oder zweiten Platz, startet er in der Champions-League-Qualifikation, andernfalls geht es in der Europa-League-Qualifikation los.

Vadlau und Ski-Ass Schwarz im Rahmenprogramm

Beide Vereine hatten nichts unversucht gelassen, die Kulisse gebührend zu gestalten. Aus Hartberg waren 50 Busse aufgebrochen, die „blaue Wand“ im Fansektor sollte die Steirer beflügeln.

Die beiden Trainer, die ehemaligen Cupsieger Manfred Schmid und Kühbauer, warteten mit keinen Überraschungen auf. Markus Pink und Thierno Ballo begannen im Unterschied zum 2:1 gegen Salzburg am vergangenen Wochenende wieder im WAC-Angriff. Die bis ins Endspiel defensiv kaum überwindbaren Hartberger bauten auf ihre Kompaktheit und Umschaltmomente. Beide Trainer schickten ihre Mannschaft in einer 3-4-3-Grundordnung auf das Spielfeld.

Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau brachte den Pokal aufs Feld, Ski-Star Marco Schwarz tätigte den Ehrenankick, dann ging es los. In der dem vorsichtigen Abtasten gewidmeten Anfangsphase hatte Hartberg mehr Spielanteile, der WAC war jedoch in der 12. Minute als erstes Team gefährlich. Ballo kam im Strafraum zum Abschluss, sein Versuch wurde aber abgeblockt. In der 25. Minute donnerte Teamkollege Dejan Zukic die Kugel aus aussichtsreicher Position an die Latte – die beste Chance der gesamten ersten Hälfte. Nach einem Eckball traf wenig später auch Simon Piesinger (31.) per Kopf Aluminium.

Erlösung in der 77. Minute

Nach der Pause hätte beinahe Jed Drew (48.) nach Komposch-Vorarbeit dem Hartberg-Lager Gelegenheit zum Torjubel gegeben. Mit einem Haken im Strafraum verschaffte sich der Australier Zeit und Raum für einen Linksschuss auf das lange Eck, verfehlte dieses nur knapp. Danach übernahm jedoch wieder der WAC das Kommando. Piesinger stieg in der 63. Minute erneut nach einer Ecke am höchsten, köpfelte aber drüber.

Eine Kombination zweier Einwechselspieler brachte den Lavanttalern 14 Minuten später die Führung: Ervin Omic schlug von rechts eine Maßflanke in den Strafraum, dort erwischte Gattermayer den Ball mit dem Kopf perfekt und schickte ihn in die linke Ecke. In der 81. Minute verhinderte Raphael Sallinger einen Doppelpack des 22-Jährigen. Die Schlussoffensive der Hartberger brachte nichts mehr ein.