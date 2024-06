Ohne Kieran Tierney muss Schottland das abschließende EM-Gruppenspiel gegen Ungarn bestreiten. Der 27-jährige Verteidiger zog sich am Mittwoch beim 1:1 gegen die Schweiz eine Oberschenkelverletzung zu, die sein Mitwirken in der Partie am kommenden Sonntag unmöglich macht.

„Kieran wird ausfallen. Es schaut sehr schlecht aus“, sagte Schottlands Trainer Steve Clarke nach dem Abpfiff. Eine genaue Diagnose lag zunächst nicht vor.

Tierney und Porteous fehlen: Engpass in schottischer Defensive

Der bei Real Sociedad spielende Tierney zog sich die Verletzung bei einem Rettungsversuch nach knapp einer Stunde zu und musste auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Sein Ausfall bedeutet für die Defensive der Schotten eine weitere personelle Schwächung. Ryan Porteous ist wegen seiner Roten Karte aus dem Deutschland-Spiel gesperrt.

