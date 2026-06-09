Gegner sagt ab: Iran geht ohne Generalprobe ins WM-Turnier

Die Nationalmannschaft des Iran wird ohne die geplante Generalprobe in die Fußball-WM in Mexiko, Kanada und den USA starten.

Das offenbar für Donnerstag angesetzte Testspiel gegen Grenada in Tijuana ist abgesagt worden. Die Mannschaft des Inselstaats begründete den Rückzug laut der iranischen Nachrichtenagentur (ISNA) mit einer unzureichenden Vorbereitung.

Iran beginnt WM gegen Neuseeland

Es ist bereits das zweite Testspiel des Irans, das abgesagt wurde. In früheren Planungen sollte die Mannschaft in den USA auf Puerto Rico treffen. Dieses Spiel wurde gestrichen, nachdem das Trainingslager von den USA nach Mexiko verlegt worden war. Die iranische Auswahl trifft jeweils in Los Angeles am 16. Juni (3.00 Uhr MESZ) auf Neuseeland sowie am 21. Juni (21.00 Uhr MESZ) auf Belgien. Das dritte Vorrundenspiel findet am 27. Juni (5.00 Uhr MESZ) in Seattle gegen Ägypten statt.

(APA).

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