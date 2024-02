Gelbe Karten: Standfest-Sperre sorgt für Liga-Premiere

Unfreiwillige Premiere in der ADMIRAL Bundesliga: Erstmals in der Historie wird ein Trainer aufgrund von fünf erhaltenen Gelben Karten gesperrt – die erstmalige Strafe in dieser Form betrifft Altach-Coach Joachim Standfest.

Bei der 1:2-Heimniederlage der Vorarlberger gegen Hartberg sah der SCRA-Coach in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte seine insgesamt fünfte Gelbe Karte der laufenden Saison. Der Ex-ÖFB-Teamspieler ist daher für das nächste Match gegen den LASK gesperrt, da in dieser Saison erstmals die Gelb-Regeln nicht nur für Spieler, sondern auch für Betreuer und Funktionäre angewendet werden.

Standfest: „Ich drehe schön langsam durch“

Vor der Saison beschloss die Liga ebenjene Reform, welche darüber hinaus bei vier weiteren Verwarnungen eine erneute Sperre von einem Spiel vorsieht. Zuvor waren bereits Ausschlüsse und Sperren für Teamoffizielle nachträglich oder durch Rote Karten möglich.

Schopp & Ilzer vorgewarnt

Wie Standfest wurde übrigens auch TSV-Trainer Markus Schopp während der Partie verwarnt. Der Coach der Oststeirer ist ebenso wie Sturms Christian Ilzer nach vier Gelben Karten hinsichtlich einer drohenden Sperre gefährdet.

Die „Bestmarke“ der Vorsaison liegt bei acht Gelben Karten für den damaligen LASK-Trainer Dietmar Kühbauer. Auch Ilzer und Klagenfurt-Assistenzcoach Martin Lassnig mit damals je fünf Verwarnungen hätten nach neuer Regelauslegung eine Sperre erhalten.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.