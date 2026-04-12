Geldregen für die Austria: Youngster Aleksa wechselt in die Deutsche Bundesliga

Andreas Schicker und Christian Ilzer schlagen bei der Wiener Austria zu: Konstantin Aleksa wechselt nach Sky-Informationen zur TSG Hoffenheim. Der 18-Jährige soll den Veilchen eine Ablöse im siebenstelligen Bereich einbringen.

Aleksa feierte im vergangenen Jahr in der zweiten Runde zuhause gegen den Wolfsberger AC sein Bundesliga-Debüt. Seither kam der gebürtige Wiener auf 13 Einsätze für die Kampfmannschaft.

Bei den Kraichgauern soll sich der U19-Nationalspieler zunächst über die zweite Mannschaft für den Profikader empfehlen. Zu den größten Stärken des Flügelspielers zählt sein Tempo: Im Training wurde Aleksa zuletzt mit einem Top-Speed von 36,7 km/h gemessen.

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