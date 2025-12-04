Geplatzte WM-Träume: Diese Top-11 verpasst die Endrunde 2026

Knapp ein halbes Jahr vor der Fußball-WM 2026 stehen 42 von 48 Teilnehmer-Ländern fest. Bevor die Gruppen am morgigen Freitag in Washington D.C. ausgelost werden, blicken wir auf jene Stars, die das Turnier verpassen werden.

Während Österreich erstmals seit 28 Jahren wieder die Qualifikation zur WM-Endrunde geschafft hat, werden einige Topstars dem Turnier in Kanada, Mexiko und den USA fernbleiben. Darunter finden sich Premier-League-Stars wie Dominik Szoboszlai (FC Liverpool), Bryan Mbeumo (Manchester United) und Yves Bissouma (Tottenham) wieder. Auch „Altstars“ wie Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang und Keylor Navas verpassen das Fußball-Großereignis.

Auch einige Akteure mit Vergangenheit in der ADMIRAL Bundesliga – vor allem beim FC Red Bull Salzburg – verpassten mit ihren Nationen die Qualifikation für die WM-Endrunde. Dazu zählen unter anderem Benjamin Sesko (Slowenien), Oscar Gloukh (Israel) oder Stahinja Pavlovic (Serbien).

Zum Durchklicken: Diese Starts verpassen die WM 2026

Die Top-11 ohne WM-Ticket

(Red.) / Bilder: Imago