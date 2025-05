Gewinnspiel: Tippe das EC-Playoff-Finale

Am kommenden Donnerstag und Sonntag treffen der SK Rapid und der LASK im Finale des Europacup-Playoffs aufeinander. Tippe JETZT, wer sich durchsetzt und gewinne tolle Preise des SK Rapid.

Für die Hütteldorfer und die Linzer geht es um die letzte Chance in der Saison 2025/26 international vertreten zu sein. Der Gewinner steigt in der kommenden Europacup-Saison in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League ein.

Das Hin- und Rückspiel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – mit Sky X streamen!

Formkurve zeigt nach oben

Sowohl der SK Rapid als auch der LASK treten mit viel Selbstvertrauen ins Europacup-Playoff-Finale. Die Linzer präsentierten sich in der Qualifikationsgruppe nahezu makellos und mussten lediglich eine Niederlage hinnehmen. Im Playoff-Halbfinale überzeugten sie zudem mit einem souveränen 2:0-Heimsieg gegen den TSV Hartberg.

Die Hütteldorfer hingegen erwischten zwar einen holprigen Start in die Meistergruppe, fanden jedoch rechtzeitig zurück in die Spur. In den letzten drei Begegnungen feierten sie zwei wichtige Siege – unter anderem gegen den frischgekrönten Meister SK Sturm Graz.

Tippe jetzt das EC-Playoff Finale SK Rapid gegen LASK und gewinne folgende Preise:

1x signiertes Trikot des SK Rapid sowie einen signierten Derbystar-Bundesligaball des SK Rapid

Zulj über EC-Playoff-Finale: Brauchen bessere Leistung gegen Rapid“

Gewinnspiel SK Rapid gegen LASK

Beitragsbild: GEPA