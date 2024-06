Gladbach-Legionär Lainer verlängert auslaufenden Vertrag

Erfreuliche Nachrichten für Stefan Lainer trotz der verpassten EM: Der Außenverteidiger verlängert seinen auslaufenden Vertrag bei Borussia Mönchengladbach.

Wie die deutschen Bundesligisten bekanntgeben, bleibt der 39-fache ÖFB-Teamspieler für zwei weitere Jahre bei der „Fohlenelf“.

Und das Handy hat man mir auch noch abgenommen 👀 pic.twitter.com/lYMhC9ZaGm — Borussia (@borussia) June 18, 2024

Lainer wechselte im Sommer 2019 um mehr als zwölf Millionen Euro von Salzburg nach Deutschland, in seiner Zeit bei Gladbach hatte Lainer allerdings mit einer Krebserkrankung schwer zu kämpfen. Nach seinem Comeback in diesem Jahr bleibt der Rechtsverteidiger nun dem Verein weiter erhalten.

Lainer feiert Startelf-Comeback: „Es fühlt sich unfassbar an“

„‚Stevie‘ ist seit fünf Jahren bei uns und war in dieser Zeit stets ein Vorbild an Einsatz und Einstellung. Wir freuen uns sehr, dass er als einer der erfahrenen Spieler an Bord bleibt“, ist Gladbachs Geschäftsführer Sport Roland Virkus über Lainers Verbleib erfreut.

„Ich freue mich schon jetzt darauf, das Vertrauen des Clubs zurückzuzahlen, mich zu zerreißen und alles reinzuwerfen, damit wir es besser machen als in der vergangenen Saison“, erklärte der Rechtsverteidiger in einem Statement.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.