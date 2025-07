Gladbach-Star vor Blitzabgang

Borussia Mönchengladbach wird sehr wahrscheinlich einen absoluten Leistungsträger verlieren. Alassane Plea steht kurz vor einem Wechsel von den Fohlen zur PSV Eindhoven.

Der 32-Jährige kam in der vergangenen Spielzeit für Borussia Mönchengladbach in 32 Pflichtspielen auf beachtliche zwölf Tore und sieben Vorlagen. Nun zieht es den Franzosen in die Eredivisie. Der Medizincheck soll zeitnah über die Bühne geben.

Beim niederländischen Meister soll Plea die Abgänge von Malik Tillman und Johan Bakayoko kompensieren. Spielmacher Tilmann wechselte für rund 35 Millionen Euro zu Bayer Leverkusen, Flügelstürmer Bakayoko ist nach Informationen von Sky Sport einig mit RB Leipzig.