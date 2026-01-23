Glasners Crystal Palace unter Druck – Arsenal empfängt Manchester United

Acht Monate nach dem historischen Gewinn des FA-Cups humpelt Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner durch die englische Premier-League. Nach zehn Pflichtspielen ohne vollen Erfolg soll am Sonntag im Heimspiel gegen Chelsea (um 15.00 Uhr live und exklusiv aus Sky – sei mit Sky X live dabei) der erste Sieg seit 11. Dezember 2025 her. Am selben Tag empfängt Leader Arsenal mit Manchester United ein Team, das zuletzt Stadtrivale City mit 2:0 besiegte und auf den nächsten Coup hofft.

Mit dem Erfolg gegen City gab Michael Carrick ein glänzendes Debüt als Interimscoach von ManUnited, der Tabellenfünfte hat nun die Chance auf die nächste Überraschung. Arsenal blieb in der Liga zuletzt zweimal ohne Tor und musste sich mit zwei Remis zufriedengeben, liegt aber immer noch je sieben Punkte vor seinen ersten Verfolgern ManCity und Aston Villa. In der Champions League überzeugten die Gunners am Dienstag mit dem siebenten Sieg im siebenten Spiel, einem 3:1 bei Inter Mailand.

Glasner, der sein Engagement bei Crystal Palace im Sommer beenden und u.a. mit ManUnited in Verbindung gebracht wird, blickt indes einem harten Frühjahr entgegen. Zuletzt kritisierte der Oberösterreicher heftig die Transferpolitik, nun droht der nächste hochkarätige Abgang. So soll u.a. Juventus Turin am achtfachen PL-Saisontorschützen Jean-Philippe Mateta interessiert sein. Palace fordert angeblich 40 Mio. Euro für den Franzosen. Anfang dieser Woche war Glasner Innenverteidiger Marc Guehi zu Manchester City abhanden gekommen, im Sommer sorgte der Abgang von Stürmer Eberechi Eze für Verärgerung bei Glasner.

