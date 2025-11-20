„Glauben daran“: Foda spricht über WM-Qualifikation & Kosovos Entwicklung

Franco Foda feierte mit dem Kosovo einen historischen Erfolg: Einen Spieltag vor Schluss fixierten die Kosovaren das Ticket für die WM-Playoffs – in einer starken Gruppe mit der Schweiz, Schweden und Slowenien. In der neuen Folge des „DAB | Der Audiobeweis“ spricht der Ex-ÖFB-Teamchef über die Entwicklung seines Teams, den unerwartet starken Quali-Verlauf und den Blick auf die entscheidenden Spiele im Frühjahr.

Der frühere österreichische Teamchef zieht nach der WM-Qualifikation eine äußerst positive Bilanz. „Mit der aktuellen Leistung bin ich sehr zufrieden, wir haben in diesem Jahr nur ein Spiel verloren, von zehn gespielten Spielen. Wir haben, für mich, eine sehr gute Qualifikationsrunde gespielt, in einer sehr schwierigen Gruppe mit der Schweiz, Schweden und auch Slowenien“, erklärt Foda.

Besonders bemerkenswert sei, wie konstant die Mannschaft in dieser schweren Gruppe performt habe: „Ich glaube, direkt nach der Auslosung hätte niemand erwartet, dass wir elf Punkte holen. Wir haben uns einen Spieltag vor Schluss bereits für die Playoffspiele qualifiziert.“

Feier nach dem Playoff-Einzug

Nach dem entscheidenden Punktgewinn gegen Slowenien durfte auch gefeiert werden, allerdings nicht zu lange. „Die Feier gab es schon direkt nach dem Slowenienspiel. Für mich war es aber das Wichtigste, einfach nochmal zuhause, vor eigenem Publikum, eine gute Leistung zu zeigen. Vor allem, dass wir ein anderes Gesicht zeigen als in der Schweiz.“

Foda: „Wenn du zur WM willst, musst du jedes Spiel gewinnen“

Wunschgegner im Playoff? Fehlanzeige. „Ich habe keine Wünsche, weil wenn du zur Weltmeisterschaft kommen willst, musst du jedes Spiel gewinnen. Es gibt ein Halbfinale und ein Finale und das ist relativ einfach. Wir müssen alle Spiele gewinnen, egal gegen wen, wenn wir zur WM wollen. Es wird schwierig, aber wir glauben daran, uns über die Playoffspiele zu qualifizieren.“

Besonders stolz zeigt sich der 59-Jährige über die stetige Entwicklung seines Teams: „Für mich war es wichtig, dass sich die Mannschaft in den letzten Monaten weiterentwickelt. Das hat sie gemacht. Wir haben natürlich auch eine größere Auswahl an Spielermaterial. Es haben sich in den letzten Wochen und Monaten auch einige Spieler dazu entschieden, für den Kosovo zu spielen.“

Mit dem Einzug in die WM-Playoffs hat der Kosovo bereits Geschichte geschrieben, nun will Franco Foda den nächsten Schritt gehen. Das große Ziel ist klar: Erstmals in der Verbands-Geschichte zur Weltmeisterschaft.

DAB | Der Audiobeweis #268 mit Franco Foda

Foto: Imago