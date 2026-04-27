„Grausam“: Niederlande-Star verpasst WM wegen Kreuzbandriss

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft muss bei der WM im Sommer auf Xavi Simons verzichten.

Der Offensivspieler von Tottenham Hotspur hat sich am Wochenende eine schwere Knieverletzung zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus. Das teilte der 23-Jährige selbst mit.

HIGHLIGHTS | Wolverhampton Wanderers – Tottenham Hotspur | 34. Spieltag

Simons hatte sich beim wichtigen 1:0-Erfolg der Spurs im Abstiegskampf beim Tabellenletzten Wolverhampton Wanderers am Samstag verletzt, war mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen geblieben und schließlich auf einer Trage vom Feld gebracht worden. Medienberichten zufolge soll er sich das Kreuzband gerissen haben.

In einem emotionalen Beitrag in den sozialen Medien meldete sich Simons am späten Sonntagabend zu Wort. „Sie sagen, das Leben kann grausam sein, und heute fühlt es sich so an“, schrieb der Mittelfeldspieler auf Instagram. „Meine Saison ist abrupt zu Ende gegangen und ich versuche gerade, das alles zu verarbeiten. Ehrlich gesagt bin ich am Boden zerstört. Nichts davon ergibt einen Sinn. Alles, was ich wollte, war, für mein Team zu kämpfen.“

Nun sei ihm diese Möglichkeit genommen worden, „zusammen mit der Weltmeisterschaft“. Der Traum, sein Land in den USA, Mexiko und Kanada zu vertreten, sei „nun vorbei“, ergänzte er. Wie für Oranje ist sein Ausfall auch für Tottenham ein herber Rückschlag: Vier Spieltage vor Saisonende liegen die Spurs zwei Punkte hinter dem rettenden Ufer.

Simons hat bislang 34 Länderspiele bestritten (sechs Tore) und war für die WM, die am 11. Juni beginnt, fest eingeplant gewesen. Die Elftal trifft in der Vorrundengruppe F auf Japan, Schweden und Tunesien.

BVB-Profi Beier hofft auf Nominierung

Nach seinem starken Auftritt beim 4:0 (3:0) von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg hat Flügelspieler Maximilian Beier währenddessen seine Ambitionen auf die WM unterstrichen. „Ich gebe weiterhin mein Bestes und hoffe natürlich, dass ich dabei bin“, sagte der 23-Jährige am Sonntag.

Bei den jüngsten Länderspielen in der Schweiz und gegen Ghana hatte DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Beier verzichtet. Dafür hatte BVB-Trainer Niko Kovac wenig Verständnis gezeigt. „Ich glaube daran, dass er zur WM fährt. Denn so etwas brauchen wir bei einer WM“, sagte Kovac mit Blick auf die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).

Beier hatte gegen Freiburg in der achten Minute das 1:0 erzielt, in Kovacs System spielte er auf der linken Außenbahn. „Das macht schon Spaß, ist aber sehr anstrengend, weil man vor- und zurücklaufen muss“, sagte Beier, der in der Offensive vielseitig einsetzbar ist: „Defensiv noch leichte Probleme, aber offensiv läuft es ganz gut.“

(SID/Red).

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