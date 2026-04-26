Ähnliche Situation, aber unterschiedlicher könnten beide Teams kaum sein: Der Wolfsberger AC und Tottenham Hotspur feierten gestern fast zeitgleich ihren ersten Sieg im Kalenderjahr 2026. Für beide Klubs geht es derzeit ums sportliche Überleben.

Der WAC ist Tabellenletzter der ADMIRAL Bundesliga, die Spurs liegen in der Premier League auf Rang 18, einem direkten Abstiegsplatz. Zwar klafft beim Marktwert eine große Lücke, rund 20,85 Millionen Euro beim WAC stehen mehr als 800 Millionen Euro bei Tottenham gegenüber, dennoch verbindet die beiden Vereine aktuell erstaunlich viel. Sky beleuchtet die skurrilen Parallelen.

Knapper Sieg

Beide Teams konnten ihr erstes Spiel im Jahr 2026 erst Ende April gewinnen. Für beide Mannschaften reichte ein knapper 1:0-Sieg, jeweils durch Tore in der Schlussphase. Während beim WAC Markus Pink die Wolfsberger in der 84. Minute erlöste, war es bei den Spurs Joao Palhinha in der 82.

Spätes Goldtor: Pink erlöst den WAC

Akute Abstiegsgefahr

Beide Teams befinden sich aber trotz der knappen Siege an diesem Wochenende noch immer auf einem Abstiegsplatz. Der WAC konnte mit dem Sieg gegen den GAK den Rückstand auf die Grazer und Blau-Weiß Linz auf einen Punkt verkürzen und den Abstiegskampf damit wieder richtig spannend machen. Tottenham konnte aufgrund des Sieges von West Ham im Parallelduell nicht aufholen und steht weiter zwei Punkte hinter den „Hammers“ auf Abstiegsrang 18. Während in Österreich noch drei Runden zu spielen sind, gibt es in der Premier League noch vier Runden, bis die Abstiegsentscheidung feststeht.

Titelgewinne im vergangenen Jahr

Beide Mannschaften konnten im letzten Jahr auch noch einen Titel gewinnen. Der WAC gewann im Vorjahr den ÖFB-Cup, im Finale am 1. Mai 2025 setzten sich die Lavanttaler mit 1:0 gegen den TSV Hartberg durch. Tottenham durfte über den Titelgewinn in der UEFA Europa League jubeln. Die Spurs setzten sich im Endspiel gegen Ligarivale Manchester United durch.

Hoher Trainer-Verbrauch

Beide Teams weisen in dieser Saison einen unüblich hohen Trainerverbrauch auf. Bei beiden Mannschaften wurde in dieser Spielzeit bisher von vier verschiedenen Coaches ein Training geleitet. Beim WAC waren nach dem Abgang von Dietmar Kühbauer Peter Pacult, Ismail Atalan und nun Thomas Silberberger aktiv. Bei den Spurs wurde EL-Siegertrainer Ange Postecoglou noch vor Saisonbeginn entlassen, für ihn übernahm Thomas Frank. Ihn ersetzte Igor Tudor, gefolgt von Interimstrainer Bruno Saltor – der aber kein Pflichtspiel der Londoner betreute. Seit Ende März ist Roberto De Zerbi im Amt; unter ihm soll der Klassenerhalt gelingen.

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