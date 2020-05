Gregoritsch über Bundesliga-Restart: “Es war sehr schön wieder im Stadion zu sein”

via

Schalke-Legionär Michael Gregoritsch hat in unserem Videopodcast u.a. über die Wiederaufnahme der Saison in Deutschland gesprochen. Am vergangenen Wochenende gab die Deutsche Bundesliga mit Geisterspielen während der Coronakrise das Comeback.

“Ich glaube, dass wir ein Vorbild sein könnten für viele andere Sportarten, für andere Ligen und auch für viele andere Wirtschaftszweige. Es war auf jeden Fall sehr sehr schön wieder im Stadion zu sein, trotz dem Ergebnis (Anm.: 0:4 Niederlage).”, so der 26-jährige ÖFB-Spieler im Gespräch mit Sky-Reporter Johannes Brandl.

Für Gregoritsch setzte es am Samstag im Revierderby eine 0:4-Niederlage bei Borussia Dortmund. Bei Schalke wurden Guido Burgstaller in der 46. und Alessandro Schöpf in der 73. Minute eingetauscht. Gregoritsch kam nicht zum Einsatz.

