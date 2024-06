Griechen als letzter Prüfstein für DFB-Team

Gastgeber Deutschland bestreitet seine Generalprobe für die Fußball-Europameisterschaft exakt eine Woche vor dem großen Eröffnungsspiel gegen Schottland am Freitag in Mönchengladbach gegen Griechenland. „Das letzte Testspiel ist einfach sehr wichtig für unser Selbstvertrauen. Wir wollen eine Aufbruchstimmung, wir wollen unsere Fans mitnehmen“, sagte Abwehrchef Antonio Rüdiger. Der 31-Jährige will mit Toni Kroos die Sieger-DNA von Real Madrid auf das Nationalteam übertragen.

Das Duo hatte beim 0:0 gegen die Ukraine noch gefehlt, ebenso wie die Dortmunder Wembley-Verlierer Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck, die aber nicht zu Nagelsmanns EM-Wunschelf gehören. „Wir werden das Spiel gegen die Griechen so angehen, dass wir gewinnen wollen“, kündigte Trainer Julian Nagelsmann an.

Auf den Chefcoach kommt am Freitagabend aber auch noch eine unangenehme Aufgabe zu. Direkt nach dem Test wird er verkünden, welchen Spieler er noch aus dem vorläufigen 27-Mann-Kader streicht. Bis Mitternacht muss dem Dachverband UEFA der maximal 26 Akteure umfassenden Turnierkader gemeldet werden. „Es wird jemanden treffen, der es nicht verdient hat“, sagte Nagelsmann nach intensiven Diskussionen im Trainerteam.

Kroos und Rüdiger sollen DFB-Elf Stabilität verleihen

Hoffenheims Maximilian Beier, der mit einem couragierten Joker-Einsatz gegen die Ukraine für sich warb, ist ein Streichkandidat. Oder reduziert Nagelsmann den Defensivbereich um eine Planstelle, indem er den Frankfurter Robin Koch vorzeitig in den Urlaub schickt?

Die Bilanz von Julian Nagelsmann ist vor dem achten Länderspiel als Bundestrainer noch mäßig. Der 36-Jährige steht bei drei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen sowie 11:9 Toren. Der Trend zeigt jedoch nach oben: Seit drei Partien ist er mit dem DFB-Team ungeschlagen.

Die Griechen haben die Teilnahme an der EM in Deutschland ganz knapp verpasst. Im entscheidenden Play-off-Spiel gegen Georgien verloren sie im Elfmeterschießen. Von den bisher neun Vergleichen gewann das DFB-Team sechs, drei endeten Unentschieden. Das letzte Duell liegt zwölf Jahre zurück: Im EM-Viertelfinale 2012 siegte die deutsche Elf in Danzig durch Tore von Philipp Lahm, Sami Khedira, Miroslav Klose und Marco Reus mit 4:2.

