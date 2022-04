„Große Fußballwelt“ im Hinterkopf: Rapids Grüll spricht über Zukunftspläne

Der SK Rapid Wien will trotz vieler Ausfälle einen Sieg gegen den Wolfsberger AC (JETZT LIVE auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) einfahren. Einer der 17 abwesenden Spielern ist auch der gesperrte Offensivspieler Marco Grüll, der seinem Team dennoch viel zutraut – und eine Karriere in größeren Ligen langfristig im Hinterkopf hat.

„Ich glaube jeder Spieler will in die deutsche Bundesliga, oder in Italien oder England spielen. Das ist dann doch die große Fußballwelt“, sagt Grüll über mögliche Zukunftspläne seiner Karriere. „Da will natürlich jeder mal hinkommen und das wäre natürlich auch mein Ziel“, verrät der Rapid-Profi, der bei den Grün-Weißen noch einen laufenden Vertrag bis Sommer 2024 besitzt.

6704 Marco Grüll Position Angriff Verein SK Rapid Wien

Ein junges Offensivduo ersetzt heute den 23-Jährigen gegen den WAC. Von den Fähigkeiten seines Mitspielers, Rapid-Shootingstar Bernhard Zimmermann, ist auch der ehemalige Ried-Profi angetan: „Er soll das beibehalten, dass er einfach drauf los spielt und sich nicht irgendeinen Druck macht.“

(Red.)