„Große Transferaktie“: GAK zieht Kaufoption bei Owusu

Der GAK hat die Kaufoption bei Verteidiger Beres Owusu gezogen und den Franzosen mit einem Vertrag bis 2029 ausgestattet. Das gaben die Grazer am Donnerstag offiziell bekannt.

Der GAK überweist als Ablöse 250.000 Euro an den französischen Klub AS Saint-Etienne. Sportdirektor Tino Wawra machte zugleich deutlich, dass ein direkter Weiterverkauf von Owusu weiterhin Thema bei den „Rotjacken“ ist.

Bei einem Verkauf dürfte der GAK eine Ablöse jenseits der 1-Million-Euro-Marke verlangen. Vereine aus Belgien, Frankreich und der ADMIRAL Bundesliga zeigen Interesse an einer Verpflichtung. Der bislang teuerste Abgang der Klubgeschichte war Mario Bazina im Jahr 2006 mit seinem Wechsel zum SK Rapid (1,5 Millionen Euro).

„War immer klar, dass wir die Option ziehen“

„Auch wenn es für den GAK eine große Summe ist, war es war immer klar, dass wir bei so einem Spieler die Option ziehen werden, wenn es wirtschaftlich stemmbar ist. Er ist natürlich seit heute eine große Transferaktie. Ich habe aber auch nichts dagegen, wenn er noch ein, zwei Saisonen lang das rote Trikot trägt“, sagte Wawra. Der Marktwert von Owusu liegt laut „transfermarkt.at“ aktuell bei 800.000 Euro.

Owusu kam im vergangenen Sommer als Leihspieler von AS Saint-Etienne nach Graz und wusste auf Anhieb zu überzeugen. Der Innenverteidiger stand in jedem seiner 30 Ligaeinsätze in der Startelf von Trainer Ferdinand Feldhofer. Für den GAK erzielte der 22-Jährige in der abgelaufenen Saison einen Treffer.

Video: Owusu trifft im Heimspiel gegen WSG Tirol

Bild: GEPA