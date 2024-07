De Bruyne-Wechsel? Guardiola gibt Update

Kevin De Bruyne wird wohl auch in der kommenden Saison für den englischen Fußball-Meister Manchester City spielen. „Kevin verlässt Manchester nicht“, sagte Pep Guardiola vor dem Test gegen Celtic Glasgow in den USA. De Bruyne hatte zuletzt erklärt, er müsse ein Angebot aus Saudi-Arabien in Betracht ziehen, da dort „unglaublich viel Geld“ zur Verfügung stehe.

Der 33 Jahre alte De Bruyne war 2015 vom VfL Wolfsburg zu City gewechselt, sein Vertrag läuft noch ein Jahr. Der Belgier und Guardiola haben zusammen in Manchester 17 große Trophäen gewonnen.

(SID)/Bild: Imago