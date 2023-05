Gündogan vor Duell mit Real optimistisch: „Kann ein ganz spezielles Saisonende für uns werden“

via

via Sky Sport Austria

Es könnte eine ganz besondere Saison für Manchester City werden. In der Premier League hat man den bisher überragenden FC Arsenal eingeholt, im FA Cup steht man im Endspiel. Erling Haaland bricht Rekorde am Fließband. Auch der erste Triumph in der Champions League ist zum Greifen nahe.

Zum dritten Mal in Folge steht das Team von Trainer Pep Guardiola im Halbfinale, der Gegner ist abermals Real Madrid. City-Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan spricht im Sky-Interview vor dem Halbfinale über die Bedeutung des Duells mit den „Königlichen“ und seinen Kollegen Haaland.

