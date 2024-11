Gyökeres glänzt mit Viererpack – 32 Tore in bisheriger Saison

Nations-League-Aufsteiger Schweden schloss die Gruppe C1 mit einem 6:0-(3:0)-Kantersieg gegen Aserbaidschan ab, Viktor Gyökeres steuerte vier Tore bei und hält nun bei einer sensationellen Torbilanz.



Durch den klaren Erfolg darf Schweden mit fünf Siegen und einem Remis den souveränen Aufstieg in die Liga B bejubeln. Gyökeres demonstrierte seine beeindruckende Formstärke mit gleich vier Treffern (26., 37., 58., 70.). Ebenso gelang Tottenham-Profi Dejan Kulusevski ein Doppelpack (10., 57.). Selbst ein vergebener Elfer von Alexander Isak konnte Österreichs letztjährigen EM-Quali-Gegner nicht stoppen.

Vor allem Gyökeres weist nun eine sensationelle Torbilanz in der laufenden Saison auf. Team- und wettbewerbsübergreifend hält der Sporting-Profi nun bei 32 Saisontoren in nur 24 Spielen. Gyökeres erzielte bislang 16 Ligatore, fünf Champions-League-Treffer inklusive einem Hattrick gegen Manchester City, zwei Tore im Ligacup – sowie neun Tore in den sechs schwedischen Nations-League-Spielen.

Zweiter Gyökeres-Viererpack im November

Zudem bemerkenswert: In diesem Monat schaffte der Goalgetter schon zwei Viererpacks – beim 5:1 für Sporting gegen Estrela Amadora sowie nun für Schweden gegen Aserbaidschan. Der Mittelstürmer wird mittlerweile mit einigen der besten Teams Europas in Verbindung gebracht. Neben den Premier-League-Spitzenteams soll auch der FC Bayern München konkretes Interesse am Stürmer zeigen.

Amorim: Gyökeres „auf unfassbarem Level“

