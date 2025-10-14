Trotz der Niederlage des ÖFB-Teams in Rumänien glaubt Sky-Experte Andreas Herzog noch an die erste WM-Teilnahme von Österreich seit 1998.

„Wenn du so kurz vor Schluss verlierst, ist auch ein bisschen Pech dabei. Aber die Situation hätte man anders lösen müssen. Gerade mit einer Mannschaft, die so eine hohe Qualität hat wie unsere Nationalmannschaft“, so Herzog über die ÖFB-Pleite in Bukarest.

„Das hätte eigentlich nicht mehr passieren dürfen. Aber das haben eh alle gesagt, dass es eine depperte Aktion war. Das war komplett unnötig, weil wenn du schon nicht gut spielst, dann geh auf das 0:0, hol den Punkt und dann wären wir wahrscheinlich schon durch.“

„Ersten Matchball vergeben“

„Wir haben alles in der eigenen Hand. Es sieht trotzdem noch gut aus. Aber wir haben natürlich gestern einen ersten Matchball vergeben“, so das Resümee des 57-Jährigen, der selbst Teil des letzten WM-Kaders der österreichischen Nationalmannschaft war.

Tatsächlich hat das ÖFB-Team weiter beste Chancen, sich für das Turnier in Nordamerika zu qualifizieren. Auf Zypern und in Wien gegen Bosnien-Herzegowina wird es dafür allerdings wohl noch Punkte brauchen.

Schwere Aufgaben gegen Zypern und Bosnien

Gegen beide Gegner erwartet Herzog enge Partien. „Ich glaube, dass jetzt beide Spiele schwer werden können, wenn wir nicht unsere absolute Topform bringen, jeder einzelne Spieler muss das abrufen.“

Während die Bosnier als erster Verfolger nur zwei Punkte Rückstand auf das ÖFB-Team aufweisen, sind auch die Zyprioten nicht zu unterschätzen: In der laufenden Qualifikation wurde kein einziges Heimspiel verloren. Gegen Bosnien gab es zuletzt ein 2:2-Remis nach 0:2-Rückstand.

„Es ist jetzt schon ein paar Länderspiele her, wo man wirklich sagen kann: Bumm, bist du narrisch! Wir haben den Gegner klar beherrscht und wir haben ein richtig tolles Spiel abgeliefert“, so Herzog.

Herzog von ÖFB-Team überzeugt: „Sind die beste Mannschaft“

„Selbst das Heimspiel gegen Zypern war ziemlich eng mit dem Elfmeter, den wir bekommen haben. Also, es wird nicht leicht, aber trotzdem sind wir die beste Mannschaft – nur wir müssen es noch zweimal beweisen.“

Österreich trifft in den letzten beiden WM-Qualifikationsspielen am 15. November in Limassol auf Zypern (18:00 Uhr) und am 18. November im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf Bosnien (20:45 Uhr). Trotz der Niederlage in Bukarest könnte das abschließende Spiel für die ÖFB-Auswahl allerdings bedeutungslos sein. Bosnien muss das Heimspiel gegen Rumänien bei einem vollen Erfolg der Österreicher unbedingt gewinnen, um noch Chancen auf Platz eins zu haben.

Bilder: GEPA