„Haben da irgendwas gespielt“: Rangnick wird nach ÖFB-Remis deutlich

Nach dem 1:1 bei der EM-Generalprobe gegen die Schweiz hat ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick den Auftritt seiner Mannschaft im ersten Durchgang mit deutlichen Worten kritisiert.

„Es war ein komplett unterschiedlicher Energielevel zwischen den Halbzeiten. In der ersten Halbzeit haben wir irgendwas gespielt, im zweiten oder dritten Gang und nie im fünften oder sechsten“, sagte Rangnick nach dem Spiel bei „Servus TV“.

„Nach der Pause war das anders und deswegen hatten wir in der zweiten Halbzeit wieder die Spielkontrolle. Das war in der ersten Halbzeit eben nicht der Fall und dann fängt man natürlich auf dem Platz an zu diskutieren: ‚Wer hat den Zuber und wer hat den Xhaka?‘ Plötzlich fangen wir an Zuordnungen vorzunehmen und das ist einfach nicht unser Spiel“, so die deutlichen Worte des Teamchefs.

Rangnick: „Ein bisschen Pressing ist wie ein bisschen schwanger“

Besonders mit dem Pressingverhalten seiner Elf war der Deutsche nicht einverstanden: „Wir hatten ab der 20. Minute gar keinen Zugriff mehr. Ein bisschen Pressing geht nicht. Ein bisschen Pressing ist wie ein bisschen schwanger – das geht auch nicht. Entweder ganz oder gar nicht, das habe ich der Mannschaft in der Pause mitgegeben. Nach der Pause haben wir wieder deutlich aggressiver gespielt. Da hat es ausgeschaut wie ein Heimspiel für uns, die Schweizer hatten so gut wie keine Aktionen mehr.“

Generell hat dem ÖFB-Teamchef im ersten Durchgang das Defensivverhalten überhaupt nicht gefallen. „Das Tor war großartig gemacht von Baumi, aber ansonsten haben wir auch bei eigenen Ballbesitz die Bälle viel zu schnell verloren. Wir haben heute versucht im Energiesparmodus gespielt und das geht auch im letzten Test vor der EM nicht“, sagte Rangnick.

Für das ÖFB-Team steht in neun Tagen das erste EM-Spiel in der Hammergruppe D gegen Frankreich an.

(APA)/Bild: GEPA