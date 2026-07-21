Zlatan Ibrahimovic hat die körperlichen Angriffe von Argentiniens Nationalspieler Leandro Parades auf die Spanier Eric Garca und Gavi nach dem WM-Finale in einer für ihn typischen Art kommentiert.

„Er kann froh sein, dass es auf dem Rasen keine Spieler wie mich gab“, sagte Ibrahimovic als TV-Experte des Senders Fox Sports. „Wenn ich da gewesen wäre, hätte ich ihm eine Kopfnuss gegeben und wäre ebenfalls vom Platz geflogen.“

Der ehemalige schwedische Nationalspieler verurteilte die Attacke von Paredes, der nach dem 0:1 im WM-Finale auf die Spanier Eric Garcia und Gavi losgegangen war.

„Das ist extrem unprofessionell von ihm“, meinte Ibrahimovic. Der frühere Weltklassestürmer ergänzte: „Ich weiß nicht, was die spanischen Spieler da machen, sie sehen einfach zu, wie ein anderer Spieler einen Teamkameraden verprügelt.“

Ibrahimovic verabschiedet sich als TV-Experte

Im US-Fernsehen hatte Ibrahimovic während der WM als Experte regelmäßig für Aufsehen gesorgt. Der Job bei Fox Sports aber wird aber eine einmalige Sache bleiben.

„Ich habe die letzten eineinhalb Monate viel geredet – und das jetzt werden meine letzten Worte sein“, verkündete der 44-Jährige nach dem Endspiel: „Das ist mein Abschied vom Studio. Dies war das erste und letzte Mal für mich.“

„Man muss aufhören, wenn man an der Spitze ist“

Der exzentrische und meinungsstarke Ex-Stürmer bildete zusammen mit dem ehemaligen US-Nationalspieler Alexis Lalas und dem 1998-Weltmeister Thierry Henry das Experten-Trio des Senders für die XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Wie schon zu seiner aktiven Zeit hielt sich Ibrahimovic dabei mit Sprüchen nicht zurück. Vor allem den früheren US-Profi Lalas bedachte der Skandinavier regelmäßig mit Seitenhieben.

Am Ende aber gab er sich demütig und bedankte sich bei seinen Nebenleuten sowie Moderatorin Rebecca Lowe. „Es war eine große Freude, das Studio mit euch zu teilen“, sagte Ibrahimovic.

Als Lalas fragte, warum er seine Karriere als TV-Experte nach nur einem Job schon wieder beende, antwortete der frühere Stürmer unter anderem des FC Barcelona gewohnt selbstbewusst: „Man muss aufhören, wenn man an der Spitze ist.“