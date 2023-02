Hamann zu Liverpool-Krise: „Die Mannschaft ist platt“

via

Der FC Liverpool steckt spätestens nach der 2:5-Pleite gegen Real Madrid (Spielbericht + VIDEO-Highlights) in der Krise. Zuvor war mit zwei Siegen ohne Gegentor gegen den Lokalrivalen Everton und Top-vier-Anwärter Newcastle United wieder Euphorie an der Anfield Road aufgeflammt. Allerdings kehrt nach der deutlichen Pleite gegen Real wieder die Ernüchterung zurück. Mehr als drei Gegentreffer kassierten die „Reds“ zuhause in der Champions League noch nie.

Sky-Experte Dietmar Hamann ortet ein Problem im Kader des FC Liverpool: „Die haben fünf Jahre am Limit gespielt. Die kommt ans Ende ihrer Kräfte. Dort sind sie jetzt.“ Es brauche eine „Runderneuerung“ des Teams, um einen Umschwung herbeizuführen.