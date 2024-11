Lewis Hamilton grüßt endlich mal wieder von ganz oben, Lando Norris kann das Tempo mitgehen – Max Verstappen dagegen kämpft mit seinem Red Bull: Zum Auftakt in Las Vegas hat sich der Niederländer noch nicht in weltmeisterlicher Form präsentiert. Im Stadtrennen am Sonntag (ab 6.00 Uhr LIVE bei Sky!) kann Verstappen seinen vierten Titel in Serie vorzeitig perfekt machen, zunächst fuhr er als 17. aber weit hinterher.

Die Straßen in Las Vegas waren rutschig und kalt, bei 11 Grad Luft- und 12 Grad Asphalttemperatur am späten Abend fiel es schwer, die Reifen wie notwendig zu erwärmen. Am besten kam damit Mercedes klar, Hamilton war in 1:33,825 Minuten schnellster Mann des Tages. McLaren-Pilot Norris lag allerdings auf Augenhöhe, nur 11 Tausendstel hinter dem Rekordweltmeister wurde er Zweiter vor George Russell im anderen Mercedes.

Formel 1 in Las Vegas: Behind the Scenes an Tag 1

Mercedes-Boss Toto Wolff ordnete die guten Resultate nüchtern ein. „Wir haben schon ein paar Mal gute Freitage gehabt, wo nicht viel Grip war und das Auto herumgerutscht ist. Deswegen ist es schwierig einzuschätzen. Lobe den Tag nicht vor dem Abend. Wenn morgen mehr Grip einsetzt, ist unser Auto sicher wieder schwieriger zu fahren als die anderen“, sagte der Wiener.

Norris hat an diesem Wochenende noch die Möglichkeit, die Titelentscheidung zu verschieben: Holt er mindestens drei Punkte mehr als Verstappen, dann hat er auch vor den beiden abschließenden Rennen in Katar (1. Dezember) und Abu Dhabi (8. Dezember) noch theoretische Chancen auf seinen ersten WM-Titel.

Verstappen wirkte am Freitag noch nicht, als könne er die Entscheidung aus eigener Kraft schon in Las Vegas erreichen. Der Niederländer kämpfte mit fehlendem Grip, verpasste wiederholt die Kurve nach dem fast zwei Kilometer langen Vollgasstück über den weltberühmten Strip – und schüttelte am Steuer den Kopf. „Uns ist einfach die Zeit ausgegangen. Es ist noch viel Arbeit, wenn wir da vorne mitfahren wollen“, analysierte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko.

Hamilton & Russell hoffen auf gleichbleibende Bedingungen

Die Kräfteverhältnisse könnten sich im Laufe des Wochenendes aber noch verändern. Es ist zudem nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass Mercedes auf einer Strecke mit wenig Grip zunächst einen guten Eindruck macht – und der Asphalt war der wichtigste Faktor am Freitag. Die öffentlichen Straßen waren noch staubig, erst allmählich legten die Autos den nötigen Grip auf die Ideallinie.

Ferrari war angesichts der Streckencharakteristik als Favorit nach Las Vegas gereist und kam ordentlich ins Wochenende. Carlos Sainz und Charles Leclerc belegten die Plätze vier und fünf. Nico Hülkenberg im Haas beendete das Training auf dem neunten Platz.

(SID/APA).

