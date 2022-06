Haring verlängert Vertrag bei Heart of Midlothian

via

via Sky Sport Austria

Ex-Ried-Profi Peter Haring hat seinen Vertrag beim schottischen Erstligisten Heart of Midlothian um ein Jahr bis 2023 verlängert.

Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Zudem enthält das neue Arbeitspapier des 29-Jährigen, der in Österreich auch bei Rapid II und Austria Lustenau spielte, die Option auf ein weiteres Jahr.

Der defensive Mittelfeldspieler Haring war 2018 ablösefrei von Ried zu Midlothian gewechselt. In dieser Saison war er in in 41 Pflichtspielen im Einsatz, erzielte drei Treffer und sammelte zwei Assists.

Bild: Imago