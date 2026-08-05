Hartberg leiht Offensiv-Youngster aus

Der TSV Hartberg verstärkt seine Offensive mit Chilohem Onuoha. Der 21-Jährige wechselt für die laufende Saison leihweise vom portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora in die Steiermark. Darüber hinaus sicherte sich der TSV Hartberg eine Kaufoption.

Onuoha ist in der Offensive auf mehreren Positionen einsetzbar. Der 1,88 Meter große Deutsche wurde unter anderem in den Nachwuchsabteilungen von Hertha BSC und RB Leipzig ausgebildet. Für den deutschen Drittligisten SC Verl bestritt er 33 Spiele, in denen er insgesamt elf Scorerpunkte verbuchte.

Verstärkung für unsere Offensive! ⚽ Der TSV Egger Glas Hartberg leiht Offensivspieler Chilohem Onuoha vom portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora aus. Zudem verfügt der TSV über eine Kaufoption. ✍️ Servus in Hartberg, Chilo! 💙🤍#inundaut #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/aGaR9bEb8B — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) August 5, 2026

Chilohem Onuoha: „Ich freue mich sehr, hier beim TSV Hartberg zu sein. Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Coach, der mir eine klare Vision für diese Saison vermittelt hat. Mein Ziel ist es, möglichst viel Spielzeit zu bekommen, der Mannschaft bestmöglich zu helfen und mich sportlich sowie persönlich weiterzuentwickeln.“

Hartberg-Coach Schopp: „Mit ihm gewinnen wir einen sehr interessanten Spieler“

Cheftrainer und Technischer Direktor Markus Schopp über den nächsten Neuzugang: „Mit Chilo bekommen wir einen Offensivspieler, der beidfüßig ist und sich sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite sowie in der Halbspur zurechtfindet. Er hat eine sehr gute Ausbildung genossen, zuletzt in Portugal aber leider nicht die Einsatzzeiten bekommen, die er sich erhofft hat. Mit ihm gewinnen wir einen sehr interessanten Spieler, der uns in der Offensive viele neue Möglichkeiten gibt.“

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr: „Wir freuen uns, dass wir Chilohem Onuoha für den TSV Hartberg gewinnen konnten. Er ist ein sehr talentierter Offensivspieler, der mit seinen Qualitäten hervorragend in unser Anforderungsprofil passt und unserer Offensive zusätzliche Flexibilität bringt. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere machen wird.“