Hartberg-Trainer Russ: “Tadic kann wieder Mister Hartberg werden”

Am zweiten Spieltag empfängt der TSV Hartberg den SCR Altach. Und das Spiel wollen die Hartberger rund um Kurt Russ und Dario Tadic erfolgreich abschließen. Und genau dieser Dario Tadic ist endlich "richtig daheim". Der 31-jährige Stürmer des TSV Hartberg hat sein neues Heim bezogen und genau das hilft ihm, am Fußballplatz besser zu sein.

“Vielleicht hab ich das auch gebraucht, vielleicht ist das die Ruhe, was ich daheim habe, dass ich dann am Platz einfach besser funktioniere und ich bin auch schon in einem gewissen Alter gekommen, von dem her sieht man die Dinge ein bisschen anders wie mit 20 Jahren und ich bin auf jeden Fall gereift. Und das traute Heim, das tut natürlich seinen Teil dazu beitragen”, meint Tadic.

Für Trainer Russ sieht die Rückkehr zum “alten” Dario Tadic als neue Möglichkeit für ihn, sich neu zu finden. “Ich glaube einfach, er sieht das auch als große Chance für ihn, wieder der zu werden, der was er schon war, weil ich glaub, das hat er bissl verloren”. Jedoch stimmt Russ die Trainingsmentalität von Tadic mehr als positiv. “Ich glaub einfach, er kann wieder der Mister Hartberg werden.

Man wird wohl im Laufe der Saison sehen, ob sich Dario Tadic wieder zu Mister Hartberg mausern kann.

(Red.)