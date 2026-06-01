Hartbergs Fillafer wechselt in die zweite Liga

Der First Vienna FC verstärkt seinen Kader mit Maximilian Fillafer. Der 21-jährige Offensivspieler wechselt vom Bundesligisten TSV Hartberg nach Wien-Döbling und läuft künftig für die Blau-Gelben auf.

Trotz seines jungen Alters kann Fillafer bereits auf Erfahrung in der ADMIRAL Bundesliga verweisen. In bislang 55 Einsätzen auf Österreichs höchster Spielklasse erzielte er vier Tore. In der vergangenen Saison stand er 15 Mal für Hartberg auf dem Platz.

Zudem sammelte Fillafer bereits erste Erfahrungen auf internationaler Ebene: Im Oktober des Vorjahres feierte er sein Debüt für Österreichs U21-Nationalmannschaft.

„Mit Max gewinnen wir einen Spieler, der bereits bewiesen hat, dass er auf Bundesliga-Niveau bestehen kann. Gleichzeitig ist er in einem Alter, in dem noch viel Entwicklung möglich ist. Seine Schnelligkeit, sein Zug zum Tor und seine Mentalität haben uns überzeugt. Wir sehen in ihm großes Potenzial und freuen uns darauf, ihn auf seinem weiteren Weg zu begleiten. Wir sind überzeugt, dass er sportlich und menschlich hervorragend zu unserer Mannschaft passt“, sagt Sportdirektor Didi Elsneg.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(Red.) / Bild: GEPA