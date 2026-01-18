Heimniederlage gegen Everton: Auch Aston Villa patzt

Nach Arsenal und Manchester City hat auch Aston Villa aus dem Top-Trio der englischen Fußball-Premier-League in der 22. Runde gepatzt.

Der Tabellendritte aus Birmingham verlor am Sonntag sein Heimspiel gegen Everton 0:1 und verpasste damit den Vormarsch auf Platz zwei. Sieben Zähler trennen Villa von Leader Arsenal (50 Punkte), City hält wie Villa bei 43 Punkten. Arsenal, das am Samstag nur 0:0 in Nottingham gespielt hatte, punktete damit als einziges der drei Topteams.

City hatte das Manchester-Derby bei United 0:2 verloren. Evertons Thierno Barry sorgte mit seinem Tor (59.) dafür, dass auch Aston Villa als Verlierer vom Platz ging. Das Team aus Liverpool schob sich mit nun 32 Zählern auf Rang zehn vor. Schlusslicht Wolverhampton Wanderers trotzte Newcastle United ein 0:0 ab.

(APA) / Bild: Imago