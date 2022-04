via

via Sky Sport Austria

Admira-Trainer Andreas Herzog sprach nach dem 1:3 gegen den TSV Hartberg (Spielbericht + Video-Highlights) in der Südstadt von einer verdienten Niederlage. Die Fehler suchte der 53-Jährige bei seiner eigenen Mannschaft und nicht beim Schiedsrichter. Genesungswünsche schickte Herzog an seinen Spieler Josef Ganda, der sich während der Partie am Kopf verletzte.