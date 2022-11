Herzog und Stöger loben ÖFB-Teamspieler Baumgartner: „Außergewöhnlich guter Spieler“

Die beiden Sky Experten Peter Stöger und Andreas Herzog haben in der neuen Ausgabe von „DAB | Der Audiobeweis Spezial“ auch über das ÖFB-Team und die starke Leistung beim 2:0-Heimerfolg im Testspiel gegen Europameister Italien gesprochen. Besonders Hoffenheim-Legionär Christoph Baumgartner ist den beiden Ex-Teamspielern positiv aufgefallen.

„Baumgartner war am Anfang der Rangnick-Ära nicht so in der Mannschaft drinnen. Ich denke, dass wir ihn aufgrund seiner Laufstärke schon in der Nationalmannschaft brauchen, wenn wir mit einem Mittelstürmer wie Marko Arnautovic spielen, der mit dem Ball natürlich extrem stark ist. Dann braucht man schon den einen oder anderen, der auch extrem weite Wege mit Tempo gehen kann und da hat für mich Baumgartner ein sehr, sehr gutes Spiel für mich gemacht“, sagt Sky Experte Andreas Herzog.

Auch Stöger findet lobende Worte für den 23-Jährigen: „Ich halte ihn für einen außergewöhnlich guten Spieler, der den Unterschied ausmachen kann.“

Herzog: Erste Spielhälfte gegen Italien „extrem stark“

Nicht nur Baumgartner sondern auch der Gesamtauftritt des ÖFB-Teams gegen Italien hat den beiden Sky Experten gefallen. „Speziell die erste Halbzeit war extrem stark. Da waren wir klar stärker und hätten in der Pause schon 3:0 führen können. Der Auftritt war richtig, richtig stark“, sagt Herzog über die Leistung gegen den amtierenden Europameister. „Wir sind eine gute Mannschaft, die es jeder Mannschaft schwer machen kann. Aber wir sind keine Mannschaft, die jede Mannschaft unter Druck setzen kann und 90 Minuten dominiert“, fügt Stöger hinzu.

Artieklbild: GEPA