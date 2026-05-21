„So kannst du nicht Meister werden“

Stefan Hierländer hat in der neuen Folge von „DAB | Der Audiobeweis“ kritisch auf die Saison von Sturm Graz zurückgeblickt. Ein dritter Meistertitel in Serie wäre aus Sicht des Sturm-Kapitäns nach den vielen Unruhen im Verein nicht verdient gewesen.

Nachdem im vergangenen Sommer Leistungsträger wie William Böving, Gregory Wüthrich oder Malick Yalcouye den Klub verlassen haben, hätte sich Hierländer eine andere Kommunikation der Klubverantwortlichen in Sachen Saisonziele gewünscht. Die Erwartungen waren aus Sicht von Hierländer zu hoch, insbesondere Trainer Jürgen Säumel habe man damit keinen Gefallen getan.

„Die Kommunikation war alles andere als gut, was den Umbruch in der Mannschaft betrifft. Diejenigen, die länger im Team dabei waren, haben schon im Sommer kommuniziert, dass es schwierig werden kann. Die Erwartungshaltung ist immer ein bisschen höher geworden. Dann kommt man in so eine Spirale und es ist gleich einmal Druck am Kessel für einen jungen Trainer. Mit dem umzugehen ist gar nicht so einfach“, sagte Hierländer.

Hierländer über Sturm-Saison: „Kommunikation war alles andere als gut“

Ingolitsch folgt auf Säumel: „Da geht dann etwas verloren…“

Als Konsequenz einer schwachen Herbstsaison mit sieben Niederlagen aus 17 Spielen wurde Meistertrainer Jürgen Säumel Ende Dezember entlassen. Die Nachfolge trat Fabio Ingolitsch an, der einen anderen spielerischen Ansatz wählte als sein Vorgänger. Der stärkere Fokus auf defensive Stabilität ging zu Lasten der Offensive, was auch Hierländer bemängelte.

„Man hat einen Trainerwechsel vollzogen, der versucht hat, die Defensive ein bisschen zu stabilisieren. Natürlich hat man die Defensive ein bisschen mehr im Griff gehabt. Aber da geht dann natürlich irgendwo etwas verloren – dieses Chancen herausspielen und ein bisschen effektiver zu werden“, sagte Hierländer.

Letztendlich waren für den Sturm-Routinier die zahlreichen Unentschieden einer der Hauptgründe für den verpassten Meistertitel. Von zehn Spielen in der Meistergruppe endeten sechs Partien in einem Remis für Sturm. „Die vielen Unentschieden bringen dich im Meisterrennen auch nicht weiter, weil du immer was verwaltest und gar nicht agierst. Man muss das nüchtern betrachten, dass es einfach zu wenig war. So kannst du nicht Meister werden“, wurde Hierländer deutlich.

DAB | Der Audiobeweis #277 mit Stefan Hierländer

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Bild: GEPA