Hinteregger nach heroischem Erfolg: „Mental bin ich komplett kaputt“

Eintracht Frankfurt ist am Donnerstag in der UEFA-Europa-League der große Coup gelungen. Die Hessen feierten im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona einen 3:2-Auswärtssieg und zogen mit einem Gesamtscore von 4:3 in die Vorschlussrunde ein, wo am 28. April und 5. Mai West Ham der Gegner ist.

Nach der Partie äußerte sich ÖFB-Legionär Martin Hinteregger im Sky-Interview. Der 29-jährige spricht u.a. über das „mental anstrengende Spiel“, die 20.000 Eintracht-Fans im Camp Nou und die „Abendgestaltung“.

(APA/Red.)

Highlights im VIDEO: