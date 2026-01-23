Hitze in Melbourne: Australian Open starten früher

Es wird heiß in Melbourne – und die Australian Open reagieren: Aufgrund erwarteter Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius haben die Veranstalter des ersten Grand-Slam-Events des Jahres den Spielstart für den Samstag vorgezogen. Bereits ab 10 Uhr Ortszeit, und damit eine Stunde früher als vorgesehen, werden die ersten Matches beginnen. In Österreich ist es dann 0.00 Uhr.

„Wir erwarten für morgen früh angenehme Bedingungen mit Temperaturen um die 20 Grad und werden früher mit dem Spiel beginnen, um die milderen Bedingungen zu nutzen“, sagte Turnierdirektor Craig Tiley.

Gemäß der Turnierregeln kann der Oberschiedsrichter der Australian Open bei extremen Wetterbedingungen die Matches unterbrechen oder Pausen zur Abkühlung anordnen. Bei drei Stadien inklusive der Rod Laver Arena können die Dächer geschlossen werden.

(SID) / Bild: Imago