Hockey-Männer unterliegen Spanien zum Olympia-Quali-Auftakt

Österreichs Hockey-Männer-Nationalteam hat am Samstag in Valencia sein erstes Spiel beim Olympia-Qualifikationsturnier gegen Spanien 1:4 (1:3) verloren.

Das Tor des Weltranglisten-19. gegen den favorisiert gewesenen Ranking-Achten erzielte Josef Winkler im zweiten Viertel. Es werden drei Plätze für Paris 2024 vergeben, der Einzug ins Semifinale ist also einmal Pflicht. Die weiteren ÖHV-Gegner sind am Sonntag (16.15 Uhr) Ägypten (Ranking-20.) und am Mittwoch Südkorea (10.).

(APA)

Bild: WORLDSPORTPICS FRANK UIJLENBROEK