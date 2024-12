Holzhauser verlässt Malta nach nur vier Monaten

Ex-Austria-Profi Raphael Holzhauser verabschiedet sich nach nur vier Monaten wieder von seinem maltesischen Verein Marsaxlokk FC.

Wie der Mittelfeldspieler via Instagram bekannt gibt, endet sein Abstecher auf die Mittelmeerinsel nach nur acht Spielen. Beim Tabellensiebten stand er seit Mitte September unter Vertrag, im letzten Match fehlte er allerdings bereits im Kader des Meisters von 2007.

„Malta hat Spaß gemacht und war sehr interessant. Danke für die neuen Lebenserfahrungen und alles Gute für die Zukunft“, bedankt sich der einstige Stuttgart-Legionär in jenem Posting für die Zeit bei Marsaxlokk.

Holzhauser zuletzt in Luxemburg & Malta unter Vertrag

Ob und wo der zweifache ÖFB-Teamspieler seine Karriere ab dem kommenden Jahr fortsetzt, steht derzeit noch nicht fest. Holzhauser stand als Profi nun bereits in sechs Ländern unter Vertrag: Neben Österreich und Deutschland folgten Stationen in der Schweiz, Belgien und Luxemburg sowie nun zuletzt in Malta.

Seine erfolgreichste Zeit erlebte der 31-Jährige aber in Wien-Favoriten: In 146 Pflichtspielen erzielte er von Jänner 2015 bis Juli 2018 29 Treffer und steuerte 33 Vorlagen zu FAK-Toren bei. Auch für den belgischen Verein Beerschot lief er fast hundertmal auf und erarbeitete sich dort einen ähnlichen Status als Kultprofi und Führungsspieler. Die beiden Länderspiele bestritt er im Herbst 2020 unter dem damaligen Teamchef Franco Foda.

(Red.)

Beitragsbild: Imago.