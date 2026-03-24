Hütter bei Tottenham Hotspur im Gespräch

Der Trainerstuhl von Igor Tudor bei Tottenham Hotspur wackelt gewaltig. Nach der 0:3-Niederlage gegen Nottingham Forest am Wochenende stehen die Spurs nur einen Punkt vor den Abstiegsplätzen der Premier League.

Nach Sky Sport Informationen ist nun ein Österreicher im Gespräch, falls Tudor entlassen werden sollte. Adi Hütter steht weit oben auf der Liste möglicher Nachfolger, wie auch der Telegraph berichtet. Hütter genießt große Wertschätzung bei den Tottenham-Bossen und wäre verfügbar: Der 56-Jährige war bis Oktober 2025 Trainer der AS Monaco, seitdem ist der Österreicher vereinslos.

Anders als von englischen Medien berichtet, hat es nach Sky Sport Informationen allerdings noch keine konkreten Gespräche zwischen Hütter und Tottenham gegeben.

Hütter als Tottenham-Coach? Herzog: „Nächster logischer Step“

(sport.sky.de) / Bild: Imago