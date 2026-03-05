Mit den Speed-Rennen im italienischen Val di Fassa biegt der alpine Abfahrts-Weltcup endgültig in seine entscheidende Phase ein – vor allem zwei ÖSV-Starterinnen wollen dabei die Hoffnung auf den großen Coup im Disziplinenweltcup wahren.

Als Erste ins Rennen geht mit Ilka Stuhec die Schnellste des ersten Trainings. Die Topgruppe beginnt kurze Zeit später mit der Tarvis-Ersten Nicol Delago (Startnummer 6), gefolgt von der Disziplinen-Dritten Kira Weidle-Winkelmann (7). Auf Olympiasiegerin Breezy Johnson (9) folgt ÖSV-Hoffnung Cornelia Hütter als erste Österreicherin erst mit Nummer 10, ehe die aktuelle Wertungszweite Emma Aicher antritt. Ebenfalls innerhalb der Topgruppe starten Mirjam Puchner (13) sowie Sofia Goggia (15), zuletzt Gewinnerin des zweiten Soldeu-Super-G.

Ortlieb & Rädler starten nach Topgruppe

Doch auch nach den nominell besten Läuferinnen ist für Spannung gesorgt: Nina Ortlieb nach ihrer Trainingsbestzeit, Soldeu-Abfahrtssiegerin Corinne Suter sowie Teamkombi-Olympiasiegerin Ariane Rädler hoffen unmittelbar danach auf Erfolgserlebnisse.

Nach den Top 20 folgen unter anderem noch die dreifache Saisonsiegerin Alice Robinson (21) sowie Nadine Fest (23). Die weiteren Österreicherinnen sind nach den Top 30 an der Reihe: Lisa Grill (31), Leonie Zegg (32), Anna Schilcher (34), Vanessa Nussbaumer (40) und Lena Wechner (43).

Nicht am Start sind die schwer verletzte Disziplinen-Führende Lindsey Vonn sowie Cortinas Doppel-Olympiasiegerin Federica Brignone.

