Husein Balic kehrt nach Österreich zurück

Die WSG Tirol hat Husein Balic verpflichtet. Der 30-jährige Offensivspieler lief zuletzt für den polnischen Klub LKS Lodz auf und war seit Februar 2026 vereinslos. Nun wechselt der Oberösterreicher nach Wattens.

Balic bringt reichlich Erfahrung mit: Der Flügelspieler absolvierte bereits 150 Bundesliga-Spiele (17 Tore, 18 Assists) sowie 22 internationale Partien in der Europa League und Conference League inklusive Qualifikation. In Österreich spielte er unter anderem für Vorwärts Steyr, den SKN St. Pölten, den LASK und leihweise den SCR Altach. Zudem bestritt er im November 2020 ein Länderspiel für das österreichische Nationalteam.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Husein Balic für die WSG Tirol gewinnen konnten. Er wird unserem Offensivspiel zusätzliche Qualität verleihen“, sagt Sportmanager Stefan Köck. Balic selbst betont, dass ihm die Entscheidung für die WSG aufgrund des familiären Umfelds leichtgefallen sei.