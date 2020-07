“Hut ab” – Salzburg-Sportdirektor Freund lobt Vizemeister Rapid Wien

Heute steht die letzte Runde der Tipico Bundesliga auf dem Programm (ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD – streame die Spiele mit Sky X). Meister Red Bull Salzburg duelliert sich mit dem LASK, der Platz drei erreichen will. Rapid tritt in Wolfsberg gegen den WAC an. In Graz kommt es zum Steirer-Derby zwischen Sturm und Hartberg. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel des Meisters lobte Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund Vizemeister Rapid Wien.

Christoph Freund: “Großer Respekt, was die jetzt geleistet haben mit den ganzen Verletzungen. Die haben eine richtig gute Meisterrunde gespielt. Es waren immer enge Spiele gegen Rapid in dieser Saison, außer das letzte, wo wir klar gewinnen konnten. Wir haben alle fünf Spiele gegen Rapid gewonnen. Das ist auch etwas besonderes, weil immer eine besondere Rivalität besteht. Hut ab und Gratulation nach Wien zum Vizemeistertitel. Das ist eine richtig gute Saison, die sie da abgeliefert haben, mit den Umständen, denen sie ausgesetzt waren.”