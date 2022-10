Ilzer heißer Trainerkandidat bei Schalke 04

Ein heißer Trainer-Kandidat für den FC Schalke ist Christian Ilzer von Sturm Graz – das berichtete die BILD zuerst.

Nach Sky Informationen hat Schalke tatsächlich beim 44-Jährigen angefragt. Ilzer war schon im Sommer bei den Königsblauen auf der Wunschliste.

Ilzer fühlt sich allerdings wohl in Graz und wird den Klub nicht vor dem Winter verlassen wollen. Zudem hat Ilzer durch seine Arbeit auch das Interesse anderer Vereine geweckt, Schalke muss sich also hinten anstellen. Ob Schalke so viel Zeit hat, ist fraglich: Daher sondieren die Gelsenkirchener auch noch eine weitere Alternative.

Ilzers SK Sturm befindet sich aktuell richtig gut in Form. Vor dem Spitzenduell am Samstag gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg (ab 16 Uhr live bei Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) liegen die Grazer auf Tabellenplatz zwei. Auch in der Europa League hat die Ilzer-Elf noch alle Chancen auf den Aufstieg in die KO-Runde.

Ilzer reagiert auf Schalke-Gerücht

Christian Ilzer hat sich via Instagram-Story zum Gerücht geäußert. „Gerüchte – nicht mehr. Voller Fokus auf Sturm Graz. In den kommenden Tagen und Wochen warten große Herausforderungen auf uns“, schrieb Ilzer.

(Dirk große Schlarmann/skysport.de) / Bild: GEPA