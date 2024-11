Ilzer-Interesse: Schicker „will, dass es so schnell wie möglich geht“

Sturm-Coach Christian Ilzer gilt als Favorit auf den Trainerposten bei der TSG Hoffenheim – nun meldet sich auch Geschäftsführer Sport Andreas Schicker bezüglich der Trainersuche zu Wort.

„Ich will, dass es so schnell wie möglich geht“, sagt der Ex-Sturm-Funktionär gegenüber dem kicker zur noch laufenden Trainersuche des deutschen Bundesligisten. Ein Interesse am Grazer Erfolgscoach bestätigt er explizit: „Chris ist weit oben auf unserer Liste“. Erste Gespräche haben bereits stattgefunden.

Laut Sky-Informationen könnte sich die Ablöse im Bereich zwischen 1,5 und 3 Millionen Euro bewegen. Er besitzt noch einen Vertrag bis 2026 beim Verein aus der Steiermark. Schicker ist erst vor wenigen Wochen aus Graz nach Hoffenheim gewechselt. Gleiches gilt für Paul Pajduch, der nun als Technischer Direktor bei der TSG arbeitet.

Mit Schicker: Ilzer bestätigte Wechsel-Gespräche

Gestern äußerte sich Ilzer bereits offen über den Reiz eines Wechsels nach Deutschland: „Diese Konstellation mit Andi Schicker als Sportchef, eine spannende Mannschaft in Hoffenheim und den dortigen Möglichkeiten verbunden damit, wie Sturm aktuell dasteht, könnten die Waage bei mir erstmals kippen lassen“, sagte Ilzer gegenüber der Kleinen Zeitung am Dienstag nach dem Training. „Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, aber der Moment scheint gut.“

Verhandlungen laufen! Ilzer soll auf Matarazzo folgen

Dass nach Schicker selbst nun auch Ilzer die Grazer in Richtung der TSG verlassen könnte, wird vor allem bei Sturm-Fans heiß diskutiert. „Ich verstehe, dass das emotional verfolgt und kritisch beäugt wird. Ich trage Sturm immer noch in meinem Herzen“, kann der nunmehrige TSG-Funktionär kritische Äußerungen nachvollziehen.

Sturm-Pressekonferenz abgesagt

Die Grazer selbst reagierten bislang nicht auf laufende Gerüchte. Eine ursprünglich für heute geplante Pressekonferenz zur wirtschaftlichen Situation sagten die Grazer kurzfristig ab.

(Red./SID).

Beitragsbild: Imago.