Ilzer: „Salzburg ist das Level, das es zu schlagen gilt“

Als Tabellenführer in den heißen Bundesliga-Herbst: Christian Ilzer und der SK Sturm Graz lachen nach zehn Runden von der Spitzenposition. Vor dem Duell gegen seinen Ex-Verein TSV Hartberg (Samstag ab 16 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria 3!) warnt der Grazer Coach in der 205. Folge unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis aber nicht nur vor Serienmeister Red Bull Salzburg, sondern auch vor weiteren Ligakonkurrenten.

„Klar ist es ein gutes Gefühl, am ersten Platz zu stehen. Ich würde lügen, wenn es nicht so wäre. Trotzdem ist es nur ein Zwischenstand. Die Erntezeit dieser Saison ist im Mai und nicht im Oktober. Es heißt für uns, sich nicht weichklopfen zu lassen durch irgendeinen ergebnistechnischen Zwischenstand, sondern klar und fokussiert zu bleiben auf die Dinge, die wir weiter verbessern wollen“, will Ilzer den aktuellen Tabellenstand nicht überbewerten.

Doch auch vor den weiteren zehn Ligakonkurrenten warnt der Grazer Betreuer: „Man sollte niemals die anderen Mannschaften vergessen, auch wenn Salzburg die Übermacht ist. Es ist einfach eine hohe Dichte an Mannschaften da, gegen die du Punkte liegen lassen kannst. Es gilt aus unseren Möglichkeiten das Bestmögliche rauszuholen. Das muss unser Fokus bleiben. Wir dürfen uns nicht zu sehr von einer Tabelle treiben lassen. Es sollte unter der Woche im Training so sein, dass wir uns so fordern, dass das Spiel am Wochenende die leichteste Hürde ist.“

Tatar: „Hervorragende Saison, die Sturm bisher spielt“

Nicht nur durch konstante Punktegewinne, sondern auch durch weiter verbesserte Leistungen möchte Sturm am Serienmeister dranbleiben: „Wenn es am Ende so ist, dass wir ganz oben stehen können oder bis zum Schluss an Salzburg dranbleiben können, dann ist es eine großartige Leistung. Salzburg ist in Österreich das Level, das es zu schlagen gilt. Salzburg soll das bestmögliche Level anschlagen, denn in der Orientierung dorthin können wir uns maximal entwickeln. Ich habe auch genügend Respekt vor den anderen Teams, die auch sehr gute Arbeit leisten und sich ständig versuchen, weiterzuentwickeln.“

Sky-Experte Alfred Tatar hat für den aktuellen Leader ein positives Zwischenfazit parat: „Zum einen hat Sturm das Niveau vom vorherigen Jahr gehalten plus noch weiterverbessert. Wichtige Spieler sind jetzt wieder in einer super Verfassung. Sie sorgen auch in der Meisterschaft für Furore und können Spiele entscheiden. Zum anderen hat man in der Verteidigung wie auch in den letzten Saisonen gezeigt, dass man sich auf die Defensivarbeit verlassen. Insgesamt ist es eine hervorragende Saison, die Sturm bisher spielt.“

