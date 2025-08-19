Im Ausland begehrt: Verlässt Gregoritsch die deutsche Bundesliga?

Vor Kurzem kamen Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Michael Gregoritsch zu Werder Bremen auf. Der Freiburg-Stürmer soll ein Kandidat bei den Grün-Weißen sein.

Nach Informationen von Sky Sport Austria ist Gregoritsch sehr wohl ein Thema bei Werder, jedoch ist der Angreifer auch außerhalb Deutschlands gefragt. Neben Feyenoord Rotterdam und Teams aus der Serie A zeigt auch Bröndby IF großes Interesse an Gregoritsch.

Der dänische Topklub, bei dem mit Torhüter Patrick Pentz bereits ein ÖFB-Teamspieler unter Vertrag steht, befindet sich auf der Suche nach einem erfahrenen Stürmer. Gregoritsch passt ins Anforderungsprofil und würde in Dänemark auch auf die gewünschte Spielzeit kommen. Eine endgültige Entscheidung soll unmittelbar bevorstehen.

Gregoritsch spielt seit Sommer 2022 für den SC Freiburg und erzielte in 107 Pflichtspielen 30 Tore für die Breisgauer. Mit Blick die WM 2026 sucht Gregoritsch einen Verein, der ihm regelmäßige Einsätze bieten kann. In Freiburg ist er hinter Höler, Matanovic und Adamu aktuell nur Mittelstürmer Nummer vier.

Bild: Imago