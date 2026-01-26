Logout
Jetzt im Free-Livestream: Frühjahrsauftakt-PK der ADMIRAL Bundesliga 2025/26

Am Freitag, den 6. Februar startet die ADMIRAL Bundesliga mit der Partie FC Red Bull Salzburg gegen die Wiener Austria (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit Sky X das Spiel live streamen) aus der Winterpause in die Frühjahrs-Saison 2025/26.

Am heutigen Montag um 11:00 Uhr kommen die Sportdirektoren der 12 ADMIRAL Bundesliga-Klubs in Wien zusammen, um über die Winter-Vorbereitung, Transfers und die heiße Phase der Meisterschaft zu sprechen.

Die PK jetzt hier im Livestream:

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden:

Beitragsbild: GEPA